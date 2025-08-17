Video muestra a sujeto atacando con golpes de puño y sillazos a guardias de condominio en Chicureo

17 ag. 2025 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos de una comunidad residencial en Chicureo denunciaron un fuerte acto de violencia en contra del guardia del condominio, quien fue golpeado por una persona que se encontraba en el lugar en calidad de visita.

Glenda Monte, administradora de la comunidad La Reserva, donde ocurrieron los hechos, señaló que todo sucedió el pasado viernes: "Una persona ajena a la comunidad, una visita, frente al control que tenemos nosotros por seguridad, se molestó, porque tardó en todo el proceso, en la información que deben entregar las personas que salen de la comunidad".

Acto de violencia contra guardias de condominio

Concretamente, las cámaras de seguridad captaron al hombre ingresando a la cabina de los guardias, donde procedió a golpearlos e incluso lanzarles objetos, como sillas.

"Manifestó su molestia de una manera totalmente improcedente, que nosotros repudiamos. Una vez que ocurrió la situación, y en eso quiero agradecer a la municipalidad, quienes en menos de cinco minutos ya estaban acá, se activaron los protocolos respectivos. Llegó Carabineros", agregó Monte.

El sujeto fue identificado como un ciudadano con nacionalidad extranjera, y fue detenido por Carabineros, mientras que los guardias fueron a constatar sus lesiones, estando en calidad de víctimas.

"Cuando se ingresa a la comunidad, tenemos que constatarlo. Y también tenemos que saber que, quienes entran, tienen que salir", explicó la administradora.

Este habría sido el proceso que molestó al sujeto: "Cuando salen, les preguntan la información. La conductora no podía contestar muy bien, y empieza a gritar. Y cuando ella se altera, él (el copiloto) también se altera, y se baja, ingresa a la portería y ejecuta todas estas acciones de violencia en contra de nuestros guardias", relató Monte.

"La comunidad está totalmente consternada por esta situación, apoyando íntegramente a los guardias. Repudian este hecho, y no tiene nada que ver con el espíritu de los vecinos de La Reserva. Nos queremos desmarcar totalmente del hecho (...) Vamos a tomar las acciones pertinentes con base a los daños que se registraron", cerró.