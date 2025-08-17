"Cooperación nos ha permitido detener a 20 delincuentes en dos años": Policía de Colombia explica cómo se capturó a sicario

17 ag. 2025 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del sábado, se informó sobre la detención de Alberto Carlos Mejía, sujeto vinculado al sicariato del "Rey de Meiggs" que fue liberado por error de la cárcel en Chile. Su detención tuvo lugar en la localidad de Barrancabermeja, en Colombia.

La policía de ese país abordó el caso, explicando cómo fue el proceso que permitió la detención del sicario.

¿Qué dijo la policía colombiana?

El procedimiento estuvo a cargo de la unidad colombiana de OCN INTERPOL, según consignó el coronel Hebert Mejía, quien además destacó "el lineamiento estratégico de cooperación internacional".

"A partir de una información que nos entrega la Policía de Investigaciones de Chile, así como los Carabineros de Chile, donde nos dan cuenta de la posible ubicación de un ciudadano venezolano, quien era requerido por las autoridades de dicho país por el delito de homicidio agravado, y que hubiera ingresado a nuestro país para evadir las autoridades chilenas", explicó la autoridad colombiana.

Gracias a este intercambio de información "se despliegan capacidades técnicas, humanas y científicas de la Dirección de Investigación Criminal, lo que nos lleva a ubicar inicialmente a esta persona en el Municipio de Barrancabermeja".

"A partir de ello, con actividades propias de inteligencia e investigación criminal, se fueron afinando las condiciones para establecer que era efectivamente Alberto Carlos Mejía, la misma persona requerida por las autoridades de Chile", agregó.

"Es así que se procede a su captura en vía pública. Una vez se hace esa retención por la notificación roja, se deja a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Nación, donde esperaremos cinco días para escuchar el requerimiento de las autoridades chilenas para su extradición", sostuvo.

Finalmente, el coronel destacó que "esta articulación interinstitucional y esa cooperación internacional con Chile nos ha permitido, durante los últimos dos años, ubicar y retener a 20 ciudadanos que eran requeridos en ese país, delincuentes que, sin duda, afectan a nuestros dos países y en algunos casos, a la región".

"Continuaremos, contundentemente, con el despliegue de habilidades que nos permita ubicar, retener o capturar a estas personas, que son requeridas por las autoridades colombianas o de otros países", cerró.