Fiscalía confirma que hay dos detenidos por encerrona contra el Fiscal Occidente Marcos Pastén

17 ag. 2025 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del sábado, se reportó que el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, fue víctima del robo de su vehículo bajo la modalidad de "encerrona" en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

Según la información que se conoce del caso, el persecutor se estaba desplazando junto a su familia, momento en que un grupo de 5 a 8 sujetos abordaron el móvil en el que iba Pastén, para luego intimidarlo y llevárselo, el que finalmente fue encontrado en La Pintana.

¿Qué otros antecedentes se saben?

Las diligencias están siendo lideradas por Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur, quien entregó mayores detalles al periodista de Meganoticias, Diego Muñoz. Uno de los antecedentes que se conoció, es que los sujetos que le hicieron la encerrona a Pastén habrían realizado un "tour delictual" la noche del sábado.

Cheuquiante manifestó que el ente persecutor se encuentra "investigando unos delitos de robo con intimidación ocurridos en comunas del sector sur de la Región Metropolitana la noche del sábado, donde un grupo de sujetos, aproximadamente 5 a 8, en distintos vehículos y bajo la modalidad de encerrona, cometían robos con intimidación".

El persecutor precisó que, de acuerdo a la investigación que se ha hecho, los individuos, una vez que interceptaban los móviles de las víctimas, las intimidaban "con armas con apariencia de fuego, para luego sustraer pertenencias personales como también los vehículos".

Gracias al trabajo en conjunto de la PDI y Carabineros, se logró detener en primera instancia a uno de los sujetos presuntamente involucrados en la encerrona del fiscal Pastén.

Sobre lo anterior, el fiscal Cheuquiante dijo que el detenido "fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, donde se decretó la legalidad de su detención y se amplió a efectos de poder obtener el resultado de las diligencias que fueron instruidas por la Fiscalía Sur".

Además, el persecutor confirmó que "hay un segundo sujeto detenido producto de las diligencias impartidas y ejecutadas (...). El fiscal de turno solicitó la orden de detención en contra de este sujeto, la que fue decretada por el tribunal y actualmente se encuentra detenido".

Por último, recalcó que "estamos desarrollando más diligencias, no solo para acreditar la participación de estas 2 personas detenidas, sino para poder determinar e individualizar al resto de la banda que desarrolló este tour delictual en la noche del día sábado".

