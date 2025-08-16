Fiscal Occidente Marcos Pastén sufre robo de su vehículo en una encerrona en Pedro Aguirre Cerda

16 ag. 2025 - 23:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, fue víctima del robo de su vehículo bajo la modalidad de encerrona durante la noche de este sábado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el asalto ocurrió en la intersección de avenida José Joaquín Prieto con Florencia.

El caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

Noticia en desarrollo...