Carabineros y muerte de chofer de camión en Quilicura: "Impactó la barrera, lo que generó fricción, generando fuego en la cabina"

16 ag. 2025 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente tuvo lugar en la autopista Nueva Aconcagua, en la comuna de Quilicura, donde un camión de alto tonelaje se incendió, provocando la muerte inmediata de su conductor.

La víctima no ha sido identificada, ya que producto de la naturaleza del accidente, su cuerpo quedó calcinado.

¿Qué dijo Carabineros?

"El conductor aparentemente tuvo el percance de reventar uno de sus neumáticos, lo que provocó que perdiera el control, impactando la barrera de contención, lo que generó fricción entre los metales, generando fuego en la cabina", señaló el capitán de Gonzalo García, oficial de ronda Prefectura Norte.

"A raíz de esa situación, quedó atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bomberos. Lamentablemente, no se pudo lograr", añadió el policía.

Según la autoridad, "lo más probable, según lo que nos manifiesta Bomberos, (el fallecimiento) puede haber sido a causa del humo o el fuego".

La investigación quedó a cargo de Carabineros y de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), mientras que el cuerpo fue llevado a Servicio Médico Legal.

Al lugar acudieron, también, tres compañías de Bomberos, que desplegaron a al menos 15 trabajadores en la escena. El camión iba sin carga.