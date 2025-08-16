Logo Mega

Neumático reventó y cabina se incendió: Conductor de camión pierde la vida en trágico accidente en Ruta 5

¿Qué pasó?

El conductor de un camión perdió la vida durante la madrugada de este sábado, luego de que sufriera un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Uno de los neumáticos del camión reventó, lo que provocó que el chofer perdiera el control y chocara contra una barrera de contención. Segundos después se generó un incendio en la cabina, donde la víctima fatal quedó atrapada y se ahogó.

¿Qué dijo Carabineros por el accidente de tránsito en Quilicura?

El capitán Gonzalo García, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, detalló que "conforme a información que nos entregan testigos, el conductor venía transitando por la ruta y aparentemente tuvo un percante".

"Reventó un neumático, lo que provocó que perdiera el control, impactando la barrera de contención, lo que generó fricción entre los metales, generando fuego en la cabina. A raíz de esa situación quedó atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bomberos", agregó.

Pese a lo anterior, se constató el fallecimiento del chofer, "lo más probable, según lo que nos manifiesta Bomberos, a causa del humo del fuego", precisó García.

El oficial consignó que "estamos a la espera del equipo SIAT para poder verificar las instancias técnicas y las circunstancias del hecho. Solamente mantenemos una pista de circulación para realizar los desvíos y se mantiene cortada la caletera, salida Cañaveral".

