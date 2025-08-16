Neumático reventó y cabina se incendió: Conductor de camión pierde la vida en trágico accidente en Ruta 5
¿Qué pasó?
El conductor de un camión perdió la vida durante la madrugada de este sábado, luego de que sufriera un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.
Uno de los neumáticos del camión reventó, lo que provocó que el chofer perdiera el control y chocara contra una barrera de contención. Segundos después se generó un incendio en la cabina, donde la víctima fatal quedó atrapada y se ahogó.
¿Qué dijo Carabineros por el accidente de tránsito en Quilicura?
El capitán Gonzalo García, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, detalló que "conforme a información que nos entregan testigos, el conductor venía transitando por la ruta y aparentemente tuvo un percante".Ir a la siguiente nota
"Reventó un neumático, lo que provocó que perdiera el control, impactando la barrera de contención, lo que generó fricción entre los metales, generando fuego en la cabina. A raíz de esa situación quedó atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bomberos", agregó.
Pese a lo anterior, se constató el fallecimiento del chofer, "lo más probable, según lo que nos manifiesta Bomberos, a causa del humo del fuego", precisó García.
El oficial consignó que "estamos a la espera del equipo SIAT para poder verificar las instancias técnicas y las circunstancias del hecho. Solamente mantenemos una pista de circulación para realizar los desvíos y se mantiene cortada la caletera, salida Cañaveral".
