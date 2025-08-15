Videos muestran incidentes en las afueras del Estadio Monumental en la previa del clásico con la UC: Arengazo no estaba autorizado

15 ag. 2025 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes 15 de agosto, se llevó a cabo un arengazo no autorizado en las afueras del Estadio Monumental, en la previa al clásico ante la UC que se jugará mañana en el recinto, el cual movilizó a, aproximadamente, 3.000 personas.

Durante el día de ayer, el club solicitó el permiso para realizar un arengazo, el cual reunió a menos de 350 personas. A raíz de esto, la Garra Blanca coordinó su propio evento, el cual no estaba autorizado por la delegación presidencial.

Al respecto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, expresó que "se dispuso servicios policiales que permitieran contener la situación y reducir las externalidades que genera a la población del entorno".

"Se han producido algunos incidentes, algunas escaramuzas, y hay algunas personas detenidas", agregó Durán, haciendo un llamado a los clubes a solicitar el permiso de la Delegación en caso de querer organizar un evento similar.

"Hemos dado una señal positiva, en particular a Colo Colo, para que cuando vayan a hacer un arengazo, lo hagan de manera ordenada. Sin embargo, desgraciadamente, quienes no quieren cumplir con la ley, creen que esto es una autoconvocatoria, y no se hacen cargo de las externalidades que genera sobre la población. Tenemos la responsabilidad de coordinar con carabineros para resguardar la seguridad", sostuvo la autoridad.

En ese sentido, el Delegado Presidencial expresó que han tenido denuncias sobre la situación del transporte público a raíz del arengazo, "que constituye una infracción gravísima (...) Estamos monitoreando. No ha habido una afectación grave, pero, por supuesto, preocupación por parte de los conductores".

"Quiero reiterar que, además, estos arengazos se tratan, desde el punto de vista jurídico, como hechos conexos al partido de fútbol, por lo cual las personas que sean identificadas generando alteraciones del orden público o, peor aún, cometiendo algún delito, van a ser pasadas por el 102, que nos permite prohibición de ingreso al Estadio (...) Van a quedar bloqueados para que, por efectos de largo tiempo, no puedan ver a su equipo", concluyó Durán.