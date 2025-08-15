Línea 9 del Metro de Santiago: ¿Cuándo se inaugura?
Como parte del proyecto de expansión del Metro de Santiago, la empresa trabaja en la construcción de tres nuevas líneas, que buscan ampliar el alcance y conectar todos los puntos de la capital, en especial aquellos que se encuentran alejados y que, actualmente, no tienen acceso a la red.
Es por eso que se encuentra en proceso de desarrollo y construcción las nuevas líneas 7, 8 y 9 del Metro de Santiago. Esta última tendrá una extensión de 27 kilómetros de longitud y beneficiará a unos dos millones de habitantes.
¿Cuándo se inaugura la línea 9 del Metro de Santiago?
Para concretar la edificación de la línea 9, desde Metro generaron una estrategia para la puesta en servicio del nuevo trazado, lo que consiste en la construcción de las estaciones por 3 tramos.Ir a la siguiente nota
De este modo, el primer tramo que se espera que se inaugure es el 1, que comprende 10 estaciones entre las comunas de Santiago y La Pintana.
Su inauguración está programada para el 2030, mientras que el tramo 2 (cuatro estaciones desde Recoleta a Santiago) se inauguraría el 2032 y finalmente, las últimas cinco estaciones del tramo 3 entre las comunas de La Pintana y Puente Alto, estaría listo en 2033.
¿Cuál será el recorrido de la Línea 9 del Metro de Santiago y en qué comunas pasará?
La nueva Línea 9 del Metro de Santiago conectará 8 comunas de la capital en 35 minutos:
- Recoleta
- Santiago
- San Miguel
- San Joaquín
- La Granja
- San Ramón
- La Pintana
- Puente Alto
Y las estaciones serán las siguientes:
- Puente Cal y Canto (Recoleta) - Combinación Línea 2, 3 y 7. Etapa 2, lista en 2032.
- Santa Lucia (Santiago) - Combinación Línea 1. Etapa 2, lista en 2032.
- Matta (Santiago) - Combinación Línea 3. Etapa 2, lista en 2032.
- Av. Santa Rosa con Ñuble (Santiago) - Etapa 2, lista en 2032.
- Bío Bío (San Miguel) - Combinación Línea 6. Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón en La Legua (San Miguel/San Joaquín) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Av. Salvador Allende (San Miguel/San Joaquín) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Av. Departamental (San Miguel/San Joaquín) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Av. Lo Ovalle (La Granja/San Ramón/San Joaquín/San Miguel) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Linares (La Granja/San Ramón) - Etapa 1, lista en 2030.
- Santa Rosa (La Granja/San Ramón) - Combinación Línea 4A. Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Esperanza en Hospital Padre Hurtado (La Granja/San Ramón) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Av. Observatorio (La Pintana) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Baldomero Lillo (Plaza La Pintana) - Etapa 1, lista en 2030.
- Av. Santa Rosa con Av. Eyzaguirre (La Pintana/Puente Alto) - Etapa 3, lista en 2033.
- Sargento Menadier con Av. Juanita (Puente Alto) - Etapa 3, lista en 2033.
- Sargento Menadier con Av. Ejército Libertador (Puente Alto) - Etapa 3, lista en 2033.
- Plaza Puente Alto (Puente Alto) - Combinación con Línea 4. Etapa 3, lista en 2033.