Crimen en Santiago: Hombre es atacado a disparos a pocos pasos de la Alameda y la Iglesia San Francisco

¿Qué pasó?

Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a disparos durante la noche de este viernes en pleno centro de Santiago, en la Región Metropolitana, a solo pasos de la Alameda y de la Iglesia San Francisco.

El crimen ocurrió alrededor de las 23:30 horas, luego de que la víctima conversara durante algunos minutos con un sujeto que por motivos que se investigan lo atacó con un arma de fuego, para tras eso huir en una bicicleta.

El caso está en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía. En las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso, se encontraron bolsas con una sustancia similar a droga junto al cuerpo de la víctima.

¿Qué dijeron las autoridades por el homicidio en Santiago?

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo señaló que "un sujeto que se encontraba al lado de la Iglesia San Francisco, en el sector de la Alameda, conversa con un sujeto, en este caso un imputado que circulaba en bicicleta, y después de tener una pequeña conversación este procede a efectuarle diversos impactos en su cuerpo. Le provoca la muerte y huye del lugar en bicicleta".

"Con respecto a la evidencia balística, trabajando en este caso la Brigada de Homicidios (BH) conjuntamente con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se encuentra un total de 11 vainillas aproximadamente. Hasta el momento no existe ningún tipo de identificación de la persona fallecida", agregó.

El persecutor consignó que "no hay ningún móvil que se descarte, todos se están investigando. Hay empadronamiento de testigos conjuntamente con levantamiento de las cámaras del lugar, que van a dar la trazabilidad del imputado en cuanto a por donde llega y por donde en definitiva es su huida".

"Presenta múltiples lesiones por arma de fuego en diversas zonas de su cuerpo"

Por su parte, el comisario Juan Zerené, de la BH Centro Norte, indicó que "efectivos policiales pudieron percatarse de la existencia del cuerpo sin vida de un ciudadano que hasta el minuto se mantiene como NN, que tendría alrededor de 25 a 30 años de edad. En el examen externo médico-criminalista presenta múltiples lesiones por arma de fuego en diversas zonas de su cuerpo".

"En el lugar hay presencia de pequeñas bolsas plásticas contenedoras de sustancias blanquecinas que van a ser remitidas al laboratorio para establecer a qué corresponde", concluyó.