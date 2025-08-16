Logo Mega

Video muestra a micro quemándose en pleno Providencia

¿Qué pasó? 

Un incendio se registró la tarde de este sábado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, dejando una columna de humo a la vista. 

Según ha reportado el Cuerpo de Bomberos de Santiago a través de su cuenta de X, el siniestro se registró en Avenida Los Leones con Avenida Providencia, lo que motivó que voluntarios se desplazaran hacia el lugar.

De acuerdo a los antecedentes que se conocen, el incendio afectó a una micro del transporte público. Aún no se sabe cómo se originó el hecho y si resultaron personas lesionadas por lo ocurrido. 

Se espera que en los próximos minutos Bomberos entregue más detalles respecto a la situación. 

Noticia en desarrollo... 

