Video muestra a micro quemándose en pleno Providencia

16 ag. 2025 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró la tarde de este sábado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, dejando una columna de humo a la vista.

Según ha reportado el Cuerpo de Bomberos de Santiago a través de su cuenta de X, el siniestro se registró en Avenida Los Leones con Avenida Providencia, lo que motivó que voluntarios se desplazaran hacia el lugar.

De acuerdo a los antecedentes que se conocen, el incendio afectó a una micro del transporte público. Aún no se sabe cómo se originó el hecho y si resultaron personas lesionadas por lo ocurrido.

Se espera que en los próximos minutos Bomberos entregue más detalles respecto a la situación.

Noticia en desarrollo...