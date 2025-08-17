"Según usted era empresario": Video capta momento en que Alberto Carlos Mejía llegó y habló en cuartel de la policía en Colombia

17 ag. 2025 - 19:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un video que captó el periodista de Mega Investiga, Juan Carlos Araya, mostró el momento exacto en que Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano de 18 años y sindicado como el sicario del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs", llegó hasta uno de los cuarteles de la policía colombiana, en la ciudad de Bogotá.

Recordar que Alberto Carlos Mejía, quien huyó de Chile tras ser liberado por error de la cárcel, fue detenido el sábado de ayer en la localidad colombiana de Barrancabermeja.

"Según usted era empresario"

En el momento en que descienden a Alberto Carlos Mejía Hernández, el periodista de Meganoticias le preguntó directamente: "¿Estás arrepentido de haber asesinado a este empresario en Chile?", "¿qué le puedes decir a la familia?"

Ante las interrogantes, el joven venezolano solo atinó a responderle al comunicador "según usted era empresario", a lo que el reportero le dijo "pero usted lo asesinó a sangre fría".

Si bien el periodista Juan Carlos Araya volvió a preguntarle a Alberto Carlos Mejía Hernández por el "rey de Meiggs", este no entregó otra respuesta.

