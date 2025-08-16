Detención de Alberto Carlos Mejía en Colombia: Fiscalía explica cómo será el proceso de extradición

16 ag. 2025 - 19:56 hrs.

Durante la jornada de este sábado, se informó que se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia, luego de que fuera liberado por error de la cárcel en Chile, donde se mantenía por estar implicado en el sicariato del "rey de Meiggs".

El joven venezolano, para pasar desapercibido en el país cafetero, se tiñó el pelo de color rubio. Sin embargo, aquello no fue impedimento para que se lograra su captura y quedará evidenciado en una fotografía. A través de un comunicado, el Ministerio Público se refirió a la situación y explicó los pasos que vienen

"Plazo de 5 días"

En primer lugar, el ente persecutor señaló que "la detención se produjo en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados".

Ahora, y respecto a la extradición, la Fiscalía detalló que "de acuerdo con la legislación colombiana, la notificación roja no equivale directamente a una detención previa con fines de extradición, sino que da inicio a un procedimiento que otorga un plazo acotado para que el país requirente —en este caso Chile— formalice su solicitud".

Sobre dicho plazo, el Ministerio Público informó: "Ese plazo de 5 días comienza a correr desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile recibe formalmente la notificación, tras lo cual deberán realizarse las siguientes gestiones".

En el Juzgado de Garantía se iniciará la tramitación de la extradición , donde el fiscal deberá acreditar la concurrencia de los requisitos que permitirían decretar prisión preventiva u otra medida cautelar.

En la Corte de Apelaciones, a petición del fiscal o del querellante, se podrá solicitar la detención previa con fines de extradición. Tal como establece el artículo 434 del Código Procesal Penal, es la Corte quien solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido (Colombia) la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes necesarios conforme al tratado aplicable o, en su defecto, los contemplados en dicho artículo.

Por último, el Ministerio Público reiteró su "compromiso con la persecución penal de delitos graves y con la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, asegurando que los responsables enfrenten la justicia en nuestro país".

