16 ag. 2025 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se informó que se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia, luego de que fuera liberado por error de la cárcel en Chile, donde se mantenía por estar implicado en el sicariato del "rey de Meiggs".

Según explicó el periodista de Meganoticias, Juan Carlos Araya, quien ha seguido el caso desde un principio, el joven venezolano "se tiñó el pelo para despistar a las policías".

Foto muestra a Alberto Carlos Mejía detenido en Colombia

La captura del sujeto se logró en las cercanías de Medellín. De hecho, las autoridades colombianas compartieron una fotografía donde se ve a Alberto Carlos Mejía, quien luce un "look" diferente a cuando estaba en suelo nacional.

En concreto, se puede ver que el venezolano se tiñó el pelo de color rubio para pasar desapercibido en el país cafetero.

Por último, se informó que la Fiscalía y Carabineros ya están en contacto con autoridades de Colombia para ver todo lo relacionado con el proceso de extradición.

