Video muestra momento exacto de la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario del "Rey de Meiggs"

El director general de la Policía de Colombia, mayor Fernado Triana, publicó en su cuenta de X el video que muestra el momento exacto de la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano de origen venezolano sindicado como el sicario de Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs".

En el clip se logra apreciar el instante en que la policía colombiana descendió de su vehículo y capturó a Alberto Carlos, quien aparece con su cabello rubio, el cual decoloró mientras se encontraba prófugo de la justicia.

"Cayó uno de los más buscados del 'Tren de Aragua' en Chile. En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Colombia, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol y en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado #ELPACCTO, hizo efectiva la Notificación Roja contra el delincuente venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández", escribió Carlos Triana en el mensaje de X.

La autoridad agregó que fue una "operación binacional, coordinada con la Oficina Central Nacional de INTERPOL Chile y Carabineros del hermano país (PDI Chile), permitió establecer que el prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa".

Asimismo, anunció que Alberto Carlos Mejía "requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía de Colombia para continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición".

Por último, agradeció a la PDI y a Carabineros de Chile, por el reconocimiento que estas dos instituciones le dieron a la Policía Nacional de Colombia, y se comprometieron a "seguir trabajando juntos contra el crimen organizado".

