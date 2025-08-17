Ministro Cordero y captura de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia: "En Chile no es gratis cometer delitos"

17 ag. 2025 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, conversó con Meganoticias Prime para ahondar en todo lo relacionado con la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien fue detenido en Colombia y prontamente comenzará todo lo relacionado con su proceso de extradición. Recordar que el joven venezolano, de 18 años, es sindicado como el sicario del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".

Además, el secretario de Estado también abordó la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el complejo penitenciario de Valparaíso.

Caso de Alberto Carlos Mejía Hernández

Un video que grabó el periodista de Mega Investiga, Juan Carlos Araya, mostró el momento exacto en que Alberto Carlos Mejía Hernández llegó hasta uno de los centros de la policía colombiana en Bogotá, donde expresó que "me liberaron para matarme". Respecto a aquello, el ministro Cordero dijo que "es la actitud propia de un prófugo de la justicia, él podrá tener razones, pero todo esto forma parte de la investigación, no hay ningún antecedente que a nosotros nos indique que forme parte de un hecho verídico (sobre sus dichos). Sin embargo, la investigación está en curso".

El secretario de Estado también se refirió al momento en que fue detenido el venezolano, hecho que ocurrió ayer en la localidad colombiana de Barrancabermeja. Una de las particularidades es que el joven no opuso resistencia e, incluso, se encontraba transitando como un ciudadano normal antes de ser aprehendido.

"Los especialistas señalan que una de las mejores formas de pasar desapercibido, cuando se es prófugo de la justicia, es tener una actitud de persona normal en el fondo, pero el trabajo realizado por ambas policías (Carabineros y PDI) es el que ha permitido identificarlo", precisó Cordero sobre el momento en que se detuvo a Alberto Mejía.

Hasta ahora, se desconoce cuál era el objetivo exacto del venezolano en el país cafetero. Eso sí, se baraja que habría querido volver a su país de origen.

Cordero reconoció que, si Alberto Carlos Mejía Hernández hubiera llegado a territorio venezolano, su extradición habría sido casi imposible, pues explicó que "el problema central que tenemos con personas que son perseguidas en Chile de nacionalidad venezolana, que están en Venezuela, es que la constitución venezolana impide la extradición de nacionales".

Ahora, y sobre cuando el joven venezolano podría llegar a Chile para enfrentar a la justicia, el secretario de Estado recalcó que "nosotros hemos hablado de meses, lo que sí hay es una gran cooperación con Colombia, la misma que tenemos con Perú, nosotros tenemos buena experiencia de colaboración mutua".

Además, el ministro de Seguridad Pública fue enfático en señalar que "en Chile no es gratis cometer delitos".

Reos que se fugaron en Valparaíso

Por otro lado, el ministro Cordero se refirió a los tres reos de alta peligrosidad que se fugaron desde la cárcel de Valparaíso durante la jornada del viernes pasado, señalando que "es una situación completamente irregular".

"Es una cuestión completamente inaudita, quienes que no están viendo lo deben considerar inadmisible, como yo también lo considero inadmisible", agregó Luis Cordero.

Por último, y ante la consulta si los reos habrían escapado de Chile, el ministro de Seguridad Pública fue enfático en señalar que "los perfiles de las personas son distintos y las estrategias de búsqueda en ambos casos (de Alberto Carlos Mejía Hernández) son también distintos. Las policías administran bastante bien esa información con ese fin".

