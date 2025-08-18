Crimen del "Rey de Meiggs": Confirman detención de quien sería el intermediario entre Verdugo y los sicarios

18 ag. 2025 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la detención de un hombre que estaría involucrado en el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como "Rey de Meiggs".

Según el órgano persecutor, el aprehendido corresponde a Ricardo Villón Pérez, conocido como el "Tío Lukas", ciudadano ecuatoriano que, preliminarmente, habría hecho el contacto entre Wilson Verdugo y los sicarios que dieron muerte a la víctima.

Detención del "Tío Lukas"

De acuerdo a las primeras diligencias, se estableció que Verdugo, quien actualmente permanece en prisión preventiva, efectuó coordinaciones con Villón para contactar a los sicarios que dieron muerte a Reyes, hecho ocurrido el 19 de junio.

A raíz de estos antecedentes, el fiscal a cargo de la investigación solicitó el ingreso a nueve departamentos ubicados en calle Inglaterra, en la comuna de Independencia, para dar con su paradero, en un operativo que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación el pasado miércoles 13 de agosto.

Sin embargo, y pese al allanamiento de otros domicilios ubicados en el mismo edificio de interés investigativo, no fue posible hallar al sospechoso. Dos días después, no obstante, se logró emplazar al imputado en un inmueble de la misma comuna, concretándose su detención.

Además, al interior del mismo domicilio se identificó a un ciudadano venezolano de iniciales J.L.G.N, quien mantenía características físicas de otro participante del delito, que realizó el trabajo de intermediario para recibir los armamentos utilizados en la comisión del delito y las especies sustraídas a las víctimas.