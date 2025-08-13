Poder Judicial advierte sobre nueva estafa telefónica que "secuestra" tu WhatsApp: Conoce cómo evitarla

13 ag. 2025 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Poder Judicial advirtió sobre un nuevo tipo de estafa telefónica en la que personas suplantan la identidad de ministros de dicho poder, jueces o autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y luego proceder con el "secuestro" de WhatsApp o solicitar pagos.

Según explicaron desde la Oficina de Seguridad y el área de Ciberiesgos de la Corporación Administrativa, los delincuentes solicitan información y luego envían un link de confirmación a la persona, con el que posteriormente bloquean y toman control de dicha aplicación.

"Ningún integrante del Poder Judicial está autorizado para solicitar información"

"Ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales", señalaron desde la institución a través de un comunicado.

En esa línea, informaron que ante cualquier duda sobre la identidad de algún integrante de ese poder del Estado, se recomienda revisarla a través de la página web del Poder Judicial, Transparencia y Dotación.

"Esta práctica representa un serio riesgo de suplantación de identidad y debe ser reportada inmediatamente a través de los canales formales de seguridad institucional", agregaron. Para ello, se debe alertaron al correo: seguridadinformatica@pjud.cl

¿Cómo evitar estas estafas?

Para evitar este tipo de estafas se recomienda:

Desconfiar de cualquier llamado telefónico que no conozca.

Activar la doble verificación de WhatsApp.

No entregar ningún antecedente personal.

Si la llamada resulta extraña o piden antecedentes que no son habituales, termina el llamado.

Nunca compartas códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones con terceros.

Usa los canales oficiales y establecidos, específicamente si proviene de un número desconocido o no verificado.

No compartir contraseñas ni claves.

