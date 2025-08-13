Estudiante se quema con bomba molotov durante disturbios en Liceo Lastarria: Otro alumno estaría herido

13 ag. 2025 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante resultó quemado con una bomba Molotov la mañana de este miércoles en medio de desórdenes que han tenido lugar afuera del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante los enfrentamientos entre un grupo de encapuchados que salieron del establecimiento con personal de Carabineros. En la ocasión, desconocidos lanzaron artefactos incendiaros a los uniformados.

Estudiante se habría quemado el cuello

La capitán Susana Saenz, de la 19 Comisaría de Providencia, explicó que a eso de las 10:00 horas estudiantes del liceo "salieron a manifestarse", y cuando un equipo de Control de Orden Público (COP) de Carabineros llegó al lugar, "ellos empiezan a lanzar bombas molotov al personal".

"Al parecer, uno de los alumnos al lanzar la bomba molotov, se le expande la combustión que lleva la bomba, en este caso la bencina, y al parecer se quema el cuello", precisó, agregando que por el momento "no sabemos en dónde se encuentra la víctima".

La autoridad explicó que fue un integrante del personal COP quien "se dio cuenta de que a uno de los alumnos le saltó la combustión en el cuello al lanzar la bomba". Posteriormente, se percató que al herido "lo toman entre ellos (sus compañeros) y se lo llevan" por avenida Nueva Providencia.

Un segundo alumno también estaría herido

"Al verificar el sitio del suceso, en el ingreso hay sangre, al parecer también de un alumno, pero tampoco está ese alumno. Él quebró una mampara de vidrio que está al ingreso. Hay bastante sangre en el lugar", añadió la uniformada.

La capitán Saenz indicó que personal de Labocar y del OS9 de Carabineros estarán a cargo de realizar las diligencias en el lugar para esclarecer los hechos.

Cabe destacar que el tránsito de avenida Nueva Providencia hacia el oriente se mantuvo desviado por Román Díaz al sur a raíz del procedimiento policial. Sin embargo, transcurridos algunos minutos este se normalizó.