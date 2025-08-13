Cordero explica aumento de secuestros extorsivos en Chile: Hay menores de edad involucrados y asociaciones con bandas chilenas

13 ag. 2025 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al alza de los delitos violentos en Chile, principalmente secuestros extorsivos a manos de organizaciones criminales. El secretario de Estado afirmó que este tipo de ilícitos en el país han ido en aumento.

Secuestro extorsivo en aumento

A raíz del megaoperativo llevado a cabo este miércoles en la comuna de Independencia, con al menos 12 detenidos vinculados a secuestros, el ministro abordó esta problemática que se ha instalado en territorio nacional desde hace algunos años.

"Hay que hacer una distinción de las denuncias de secuestro, de aquellas que son efectivas. El Ministerio Público informa en general las denuncias, lo que pasa es que una cantidad importante de denuncias luego se descarta", explicó la autoridad.

El ministro indicó que existen tres tipos de secuestros: el express, como cuando una persona es secuestrada y llevada hasta el cajero de un banco para retirar dinero. También está aquel relacionado con vínculos personales, "de pareja o familia", expuso. Y el tercero son los secuestros extorsivos.

En esa línea, Cordero indicó que, si bien los secuestros en general habían disminuido últimamente, "lo que ha venido aumentando dentro de la estructura de los secuestros es el extorsivo".

"El secuestro extorsivo está asociado a organizaciones criminales"

"El secuestro extorsivo es relevante porque es un tipo de delito que está asociado a organizaciones criminales. Si bien el número en términos absolutos ha ido descendiendo, el número de secuestros extorsivos tuvo un aumento", precisó la autoridad.

Eso sí, aclaró que su alza ha sido leve, sin embargo, "hay que mirar con mucha atención, porque es un tipo de delito asociado a organizaciones criminales, en general es un tipo de secuestro que ocurre entre bandas" y cuyas víctimas "regularmente tienen antecedentes penales".

Asimismo, comentó que estos delitos "están asociados a personas de nacionalidad extranjera, habitualmente comerciantes o similares".

Integrantes jóvenes y de nacionalidad chilena

"Buena parte de esos líderes están privados de libertad, por lo tanto, se ha ido produciendo un cambio de integración de organizaciones criminales con personas de menor de edad", reveló el ministro Cordero durante la entrevista.

"De hecho, lo que están viendo ahora es que en algunos de los secuestros están apareciendo personas muy jóvenes o menores de edad", agregó. "Existe menos capacidad logística producto de los golpes del Ministerio Público y las policías".

A esto se suma la adición de connacionales: "Si bien eran de componente principalmente extranjero, hoy lo que se comienza a apreciar es que se están produciendo ciertas asociaciones con bandas chilenas".