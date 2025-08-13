Uno de los detenidos está vinculado con 4 secuestros: Fiscalía entrega detalles tras 12 detenciones en megaoperativo

13 ag. 2025 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un edificio de la comuna de Independencia, en Santiago, fue allanado la mañana de este miércoles en el marco de un megaoperativo que culminó con la detención de 12 personas vinculadas a diversos delitos, entre ellos, de secuestro.

¿Qué dijo el fiscal nacional?

El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó detalles del procedimiento policial que involucró a Carabineros, la PDI y la Fiscalía, y señaló que "en Chile secuestrar no es gratis. Los fiscales y las policías siguen trabajando en las investigaciones y las detenciones".

"Las instituciones públicas estamos trabajando juntos y ese trabajo está produciendo resultados. En Chile secuestrar no es gratis y la ciudadanía tiene derecho a la paz y tranquilidad en las calles", remarcó.

"Una persona vinculada con al menos cuatro secuestros"

El fiscal ECOH de la Región Metropolitana, Héctor Barros, se refirió al operativo de hoy y reveló que "en este caso se detuvieron a 12 personas y tenemos una persona vinculada con al menos cuatro delitos de secuestros... Respecto a los distintos delitos, son ley de armas, usurpaciones y secuestros".

Barros señaló a principios de julio que los delitos de secuestro aumentaron un 28% el primer semestre de este año en Santiago en comparación al mismo periodo de 2024. Entre ellos figura el caso del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien permaneció inubicable por al menos tres días.

Asimismo, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana agregó que "hemos solicitado a la magistrada una ampliación de la detención a los vinculados a secuestros y delitos previos de sustracción de menores, homicidios y lesiones graves para formalizarlos en una audiencia que se va a fijar el próximo lunes".

Todo sobre Policial