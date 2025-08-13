Homicidios y peleas con machete: Vecina de edificio allanado en operativo en Independencia relata seguidilla de delitos

13 ag. 2025 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una vecina que vive en uno de los edificios allanados durante un megaoperativo realizado la mañana de este miércoles en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, y que terminó con la detención de al menos nueve personas, entregó detalles de cómo es la convivencia en la torre, asegurando haber sido testigo de varias incivilidades.

Cabe destacar que el procedimiento esta relación con el crimen de José Reyes, conocido como "Rey de Meiggs", y contó con más de 150 funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y el OS9 de Carabineros, coordinados por la fiscalía ECOH.

"Es un desastre"

La mujer, quien vive hace 18 meses en uno de los edificios intervenidos, declaró a la prensa que "cuando ha habido asesinatos dentro de una torre, siempre nos enteramos cuando la persona lleva 24 horas ahí", asegurando que se han registrado al menos tres crímenes.

"Uno aquí tiene niños y uno lo que busca es estar seguro", señaló, pero eso no ha sido posible, afirmando que el lugar es "demasiado" inseguro.

"Al comienzo, en el primer mes que yo me mudé aquí, era un desastre, pleitos afuera. Una vez hubo un pleito con machete, incluso personas tenían armas", complementó la mujer.

"Esto me da mucha tranquilidad"

"Yo por lo menos procuro no salir de mi departamento, procuro no hablar con nadie, porque no me siento muy segura", añadió la vecina, quien es de nacionalidad extranjera.

Sobre el procedimiento policial llevado a cabo la mañana de este martes, manifestó que "esto me da mucha tranquilidad", y agregó que "esto lo deberían hacer seguidamente, de verdad que es muy inseguro el edificio".

Pese a ser testigo de varias incivilidades, dijo desconocer los hechos relacionados con este operativo: "No salgo de mi departamento, cuando salgo lo hago para trabajar o para llevar a mi hija al colegio", explicó.