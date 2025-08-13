Al menos nueve detenidos por secuestro y otros delitos violentos deja megaoperativo en Independencia

13 ag. 2025 - 06:19 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos nueve detenidos por secuestro y otros delitos violentos dejó un mega operativo llevado a cabo la mañana de este martes por la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Se allanaron dos edificios en el operativo

Durante el procedimiento se allanaron departamentos de dos edificios emplazados en calle Inglaterra, lográndose la captura de, por ahora, cinco hombres y cuatro mujeres, quienes pertenecerían a la organización de "Los mapaches", facción del Tren de Aragua.

Aunque se desconocen detalles de la investigación, de manera preliminar se cree que esta podría tener relación con el crimen de José Reyes, más conocido como "Rey de Meiggs", y también del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

El operativo contó con el trabajo de más de 150 funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y el OS9 de Carabineros, coordinados por la fiscalía ECOH y la Fiscalía Metropolitana Oriente.

"Súper bien, me parece excelente, porque aquí han pasado muchas cosas feas, como peleas", señaló una vecina, aunque precisó que en los dos años que lleva viviendo en el sector nunca se habían registrado allanamientos. Además, dijo no saber quiénes fueron detenidos.

De momento se desconoce mayor información del trabajo policial llevado a cabo esta jornada, sin embargo, se espera que en los próximos minutos la Fiscalía Nacional entregue más antecedentes.