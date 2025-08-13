Logo Mega

Tras lío amoroso: Lanzan aceite hirviendo para evitar golpiza contra hombre en San Antonio

¿Qué pasó?

Un lío amoroso pudo terminar de la peor forma posible si no es por un testigo que lanzó aceite hirviendo el lunes pasado contra un sujeto en San Sebastián, en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso.

El lío amoroso que casi termina en tragedia

Todo comenzó luego de que un hombre se enterara de que su esposa tenía una relación con otra persona. Fue entonces cuando reunió a otros cinco individuos para propinarle una golpiza a este "nuevo amor", portando, incluso, armas de fuego.

El grupo siguió a la víctima hasta un local de comida donde trabajaba para poder agredirlo, pero la reacción de un testigo evitó que esto ocurriera.

Esta última persona, para evitar el violento episodio, lanzó aceite hirviendo a uno de los atacantes, que en ese momento portaba un cuchillo, provocándole quemaduras.

La detención del agresor: Quedó en prisión preventiva

La Fiscalía de Valparaíso confirmó que el agresor quemado con aceite terminó siendo detenido por homicidio frustrado y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en el CCP de San Antonio.

Por otra parte, el testigo que lanzó el líquido para evitar la golpiza fue formalizado por el delito de lesiones graves, aunque quedó sin cautelares.

