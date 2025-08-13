Tras lío amoroso: Lanzan aceite hirviendo para evitar golpiza contra hombre en San Antonio
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un lío amoroso pudo terminar de la peor forma posible si no es por un testigo que lanzó aceite hirviendo el lunes pasado contra un sujeto en San Sebastián, en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso.
El lío amoroso que casi termina en tragedia
Todo comenzó luego de que un hombre se enterara de que su esposa tenía una relación con otra persona. Fue entonces cuando reunió a otros cinco individuos para propinarle una golpiza a este "nuevo amor", portando, incluso, armas de fuego.
El grupo siguió a la víctima hasta un local de comida donde trabajaba para poder agredirlo, pero la reacción de un testigo evitó que esto ocurriera.Ir a la siguiente nota
Esta última persona, para evitar el violento episodio, lanzó aceite hirviendo a uno de los atacantes, que en ese momento portaba un cuchillo, provocándole quemaduras.
La detención del agresor: Quedó en prisión preventiva
La Fiscalía de Valparaíso confirmó que el agresor quemado con aceite terminó siendo detenido por homicidio frustrado y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en el CCP de San Antonio.
Por otra parte, el testigo que lanzó el líquido para evitar la golpiza fue formalizado por el delito de lesiones graves, aunque quedó sin cautelares.
Leer más de
Notas relacionadas
- Estudiante se quema con bomba molotov durante disturbios en Liceo Lastarria: Otro alumno estaría herido
- Uno de los detenidos está vinculado con 4 secuestros: Fiscalía entrega detalles tras 12 detenciones en megaoperativo
- Cordero explica aumento de secuestros extorsivos en Chile: Hay menores de edad involucrados y asociaciones con bandas chilenas