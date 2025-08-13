Muerte de la "Barbie narco chilena": Investigan causas del accidente que acabó con su vida y la de sus dos hijos

13 ag. 2025 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la investigación por la muerte de Karen Soto Mansilla, conocida como la "Barbie narco chilena", y sus dos hijos, uno de ellos de solo cuatro años, durante un accidente de tránsito ocurrido la mañana del martes en las cercanías de Frutillar, en la región de Los Lagos.

Desde Fiscalía señalaron que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del siniestro. De momento, se desconoce si la mujer iba a exceso de velocidad o en estado de intemperancia.

"Barbie narco chilena" y sus dos hijos murieron

De acuerdo a lo informado por el capitán Sebastián Barriga, jefe de la SIAT Llanquihue, el accidente ocurrió a las 10:30 horas en la ruta V-200, que une Frutillar con la localidad de Tegualda, en Fresia. Allí, dos vehículos protagonizaron un choque frontal de alta energía.

Soto murió en el lugar y sus dos hijos debieron ser traslados de urgencia hasta el Hospital Base de Puerto Montt. Pese al esfuerzo médico, el menor de cuatro años murió a las 18:40 horas del martes y su hermano de 18 años a las 22:42 horas, al interior de la UCI.

"El conductor del otro vehículo y también su pasajero resultaron con lesiones", agregó el uniformado, siendo trasladados al mismo recinto asistencial. Ambos habrían terminado politraumatizados, sin embargo, estarían fuera de peligro.

"El Ministerio Público solicitó la presencia de la SIAT para poder establecer la causa basal y determinar el mayor grado de generación en la responsabilidad de este accidente, y así emanar un informe técnico pericial a la Fiscalía", indicó el capitán Barriga.

Dedicada al narcotráfico y amante del rosado

Karen Soto se hizo conocida a nivel nacional en julio de 2023, cuando tenía 39 años, luego de ser detenida junto a su pareja por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba entre las regiones de Los Lagos y la Metropolitana.

En las diligencias se decomisaron 27 kilos de cocaína, cinco vehículos, dinero en efectivo y armas de fuego. Entre los automóviles incautados llamó la atención un Peugeot personalizado de color rosa, perteneciente a Soto.

Así, debido a su ostentoso estilo de vida que difundía con fotografías y videos en redes sociales, y que quedó expuesto masivamente tras su detención, fue apodada como la "Barbie narco chilena", en honor a sus múltiples prendas de color rosado y lujosas adquisiciones.

Funeral de alto riesgo

Según consignó Radio Bío-Bío, la Delegación Presidencial de Los Lagos resolvió calificar como de "riesgo" el funeral de Soto, basándose en los antecedentes contenidos en un informe técnico elaborado por Carabineros, sumado a la información solicitada a las policías y otras instituciones.

La resolución fue notificada por Carabineros a la familia de la fallecida. Esto significa que dentro de un plazo de 24 horas se desarrolla la totalidad del proceso funerario, es decir, la inscripción de defunción en el Servicio de Registro Civil y el traslado directo al lugar donde se realizará la sepultura o cremación.