¿Quién era la "Barbie narco chilena"?: Una vida de lujos y crimen que terminó en tragedia

¿Qué pasó?

Este martes se confirmó el fallecimiento de Karen Soto Mansilla, popularmente conocida como la "Barbie narco chilena", luego de un fatal accidente de tránsito en la ruta que une las comunas de Frutillar y Fresia, en la región de Los Lagos.

Junto a la mujer de 41 años viajaban sus dos hijos de 4 y 18 años de edad, quienes también murieron horas más tarde a raíz de las graves lesiones provocadas por el siniestro.

¿Quién era la "Barbie narco chilena"?

Karen Soto Mansilla acaparó titulares a nivel nacional en julio de 2023, cuando fue detenida como resultado de un amplio operativo antidrogas en la comuna de Frutillar, región de Los Lagos. Entonces, ella integraba una red de tráfico de cocaína que operaba tanto en el sur del país como en la Región Metropolitana.

El despliegue del OS-7 de Carabineros concluyó con la incautación de 28 kilos de cocaína, dinero en efectivo y cinco vehículos, incluido un llamativo descapotable de color rosado.

Soto Mansilla ya era conocida en redes sociales por no ocultar su vida de lujos y ostentosas adquisiciones, un estilo que la llevó a ser bautizada como la "Barbie narco chilena". Tras su captura, este apodo se tomó los titulares de la prensa y acaparó gran atención mediática.

Como resultado de la investigación en contra de la organización criminal en la que participaba, Karen fue formalizada junto a su pareja Héctor Mancilla -líder de la banda- y permaneció en prisión preventiva hasta desaparecer del ojo público tan solo meses más tarde.

Finalmente, a más de dos años de su controvertido salto a la fama, Karen Soto Mansilla volvió a hacer noticia este martes 12 de agosto al protagonizar un trágico accidente de tránsito que terminó por cobrar su vida y la de sus dos hijos.

