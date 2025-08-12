Muere la "Barbie narco chilena" junto a sus dos hijos en trágico accidente de tránsito

12 ag. 2025 - 23:25 hrs.

¿Qué pasó?

Karen Soto Mansilla, conocida como la "Barbie narco chilena", falleció este martes en un violento accidente de tránsito en la ruta que une las comunas de Frutillar y Fresia, en la región de Los Lagos. A raíz del siniestro, sus dos hijos -de 4 y 18 años de edad resultaron con lesiones de gravedad, las cuales finalmente también les provocaron la muerte.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este martes, cuando la mujer perdió el control de su vehículo y colisionó con otro automóvil en plena carretera, dejando además a otros dos hombres adultos heridos.

La "Barbie narco chilena"

Karen Soto, quien falleció este martes en el siniestro a los 41 años de edad, se hizo conocida a nivel nacional en julio de 2023 luego de ser detenida como integrante de una organización criminal que operaba entre la región de Los Lagos y la Región Metropolitana.

Entonces, a raíz de su ostentoso estilo de vida, el cual difundía con fotografías y videos en redes sociales, fue apodada como la "Barbie narco chilena" en honor a sus múltiples prendas de color rosado y lujosas adquisiciones.

En 2023 Soto fue detenida junto a su pareja, Héctor Mancilla, quien era el líder de la banda dedicada al tráfico de cocaína entre la comuna de Frutillar y la zona central del país. Durante el procedimiento policial, fue incautado además su famoso auto descapotable color rosado.

Luego de su captura en 2023, la "Barbie narco" había optado por llevar un perfil más bien bajo en sus redes sociales y no volvió a acaparar titulares hasta más de dos años después con su trágica muerte.

Todo sobre Policial