"Fue un momento terrible": La chaqueta que esperanzó a la familia de María Ercira tras su desaparición

En los últimos días, han surgido nuevas pistas en torno al caso de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de 2024 mientras celebraba el Día de la Madre en un restaurante del fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

Un reportaje de Chilevisión reveló que dos recolectores de basura, que se llevaron los desechos del fundo al día siguiente de la desaparición, notaron que las bolsas estaban más pesadas de lo habitual y encontraron un anillo y un colgante que podrían pertenecer a la mujer. Sin embargo, también la investigación periodística develó otra pista que en su momento esperanzó a la familia: una chaqueta.

La chaqueta que ilusionó a la familia de María Ercira

En julio de 2024, la familia de la mujer encontró una publicación en la plataforma Market Place de Facebook en la que se vendía una chaqueta que parecía ser la misma que María Ercira usó el día de su desaparición.

El producto era vendido a $10 mil por una mujer que fue contactada por la PDI en ese momento. La sospechosa explicó que era comerciante y que había comprado la chaqueta en abril de ese año, es decir, antes de la desaparición de la adulta mayor.

En su declaración, la mujer explicó que la compró por $3.000 en una feria, pero que no consiguió venderla de forma presencial, por lo que la ofreció por internet.

Pista falsa

La chaqueta fue incautada y examinada de manera exhaustiva, sin embargo, la Policía de Investigaciones descartó que perteneciera a María Ercira.

"Por un momento pensamos que correspondía a la chaqueta de mi abuela y fue un momento muy angustiante. Rápidamente, empezamos a pensar en cómo comparar esta chaqueta con la de mi abuela porque eran exactamente iguales", contó Carla Hernández, nieta de Ercira.

"Teníamos una foto de la chaqueta y pudimos compararla: la talla no era la misma y el patrón (diseño) no correspondía, entonces nos demoramos un día o dos en darnos cuenta de que no era la chaqueta, pero cuando pensamos que sí era, dimos aviso inmediato a la PDI", agregó.

Antes de que la policía confirmara que se trataba de una pista falsa, Carla contó que "fue un momento terrible porque teníamos la esperanza de haber llegado a algo, pero, por otro lado, sentimos que pudo haber pasado lo peor con ella, fue una sensación horrible".

