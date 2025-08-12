Lluvia en la zona centro norte: Alejandro Sepúlveda adelanta que "se viene un cambio radical en gran parte del país"

12 ag. 2025 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, anunció este martes un “cambio radical en el estado atmosférico de gran parte del país”, lo que implicará un giro drástico en las condiciones climáticas de varias regiones, incluida la Metropolitana.

Según explicó, las lluvias que han afectado al sur de Chile se retirarán, mientras que el calor presente en la zona centro norte hará lo mismo. Un escenario que, de acuerdo con el especialista, será muy distinto a lo vivido en los últimos días.

Zona sur

A partir de este miércoles 13 de agosto, la llegada de un sistema de alta presión dejará sin precipitaciones a la zona sur, condición que se mantendrá al menos hasta el sábado 16 de este mes.

“Este bloqueo que deja sin lluvias a gran parte de la Patagonia, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, incluso me atrevería a decir el Biobío, se extiende por lo menos hasta el sábado 16. No hay lluvias”, indicó Sepúlveda, aunque advirtió que el frío se hará sentir con fuerza en estas regiones.

Zona centro norte

En la zona centro norte, incluida la Región Metropolitana, el panorama será completamente distinto. El calor dará paso a un aumento de nubosidad y a posibles precipitaciones debido a la presencia de una baja presión atmosférica.

“Jueves 14 de agosto, entra en su fase de madurez el desarrollo de la nubosidad baja asociada a la vaguada costera. Cambia radicalmente el panorama en la costa de la zona centro norte. Cubierto desde la Región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins. No solamente en la zona de litoral, vale decir, Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Limache, San Antonio”, detalló.

El meteorólogo precisó que, además de la nubosidad típica de la vaguada costera, se acercará una “baja segregada de núcleo frío en altura” que aportará mayor humedad, lo que aumentará la probabilidad de lluvias en la zona durante el jueves 14 y viernes 15.

“Jueves en la noche y viernes tendrán lloviznas o garúa en el litoral de la Región de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, podría llegar al Maule también. Y no solo ahí, sino que hacia el interior”, señaló.

En sectores como Curacaví y la precordillera, este viernes podrían incluso registrarse tormentas eléctricas.

Advierten la llegada de un sistema frontal

Sepúlveda advirtió que este evento será solo un “aperitivo” de la inestabilidad atmosférica que se espera para la próxima semana.

“Se ve inestabilidad para este lunes 19 que podría dejar chubascos en sectores de la zona centro norte otra vez. Hacia el miércoles 20 y jueves 21 llega un sistema frontal que viene con viento y lluvias importantes”, adelantó.