Gran socavón afecta a zona de Algarrobo: Está a metros de edificio de departamentos

12 ag. 2025 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo gran socavón se produjo en la región de Valparaíso, esta vez en la zona norte de la comuna de Algarrobo, a solo metros de un edificio de departamentos ubicado frente a la playa.

La remoción en masa se habría generado en los últimos días en el sector de El Yeco y alcanzaría cerca de 100 metros de largo, según constató en terreno un equipo del matinal Mucho Gusto durante la mañana de este martes.

La situación mantiene preocupados a los residentes de Algarrobo, quienes temen que la estructura habitacional pueda ceder o que el socavón siga creciendo, lo que también representaría un riesgo para quienes transitan por la playa.

¿Qué dijeron los vecinos de Algarrobo por el socavón?

Fernando Valencia, vecino de Algarrobo, relató a Mucho Gusto que "esto ocurrió justamente con las últimas lluvias, llovió de forma continua, prácticamente sin detenerse. Apareció este socavón o este deslizamiento de tierra, y gente que vino a pescar ese día se encontró con este fenómeno".

"Como desde 2020 está construido este edificio y ya desde 2021 están las primeras personas habitando acá. Previo a esto, nunca habían ocurrido este tipo de fenómenos acá en las laderas de estos cerros", agregó.

El residente de Algarrobo explicó que "esta zona es parte roca y parte tierra, no es parte dunar. La parte de duna está más en la playa, abajo", y que desde la municipalidad no se han manifestado por el socavón.

"Lo que sí, la empresa inmobiliaria se dio mi cuenta inmediatamente", porque "hay ya dos situaciones anteriores en donde se ha colapsado esta ladera, ha habido unos deslizamientos de tierras menores, pero este ya viene siendo el tercero, que al parecer es el más grande que ocurrió", concluyó.