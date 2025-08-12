Prisión preventiva para dos detenidos tras hallazgo de casa de secuestro donde estuvo retenido el exalcalde Montoya

12 ag. 2025 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

El hallazgo de una vivienda utilizada para retener personas contra su voluntad permitió descubrir una trama operativa atribuida al crimen organizado. Según se descubrió, en la llamada "casa de secuestro" fue retenido el exalcalde de Macul Gonzalo Montoya.

Tras un procedimiento realizado en las comunas de Renca y Estación Central fueron detenidas cuatro personas, de las cuales dos fueron formalizados este martes, quedando en prisión preventiva.

Prisión preventiva para imputados

El abogado defensor, Ariel Cabello, señaló: “en el sentido de la participación al respecto de ello, considero que no hay tal delito que se le imputa a nuestros representados, sí hay ciertos matices que hay que aplicarse al respecto de ello... Una figura diversa al secuestro extorsivo”.

Se trata de un hombre y una mujer que fueron formalizados por un secuestro ocurrido en La Florida.

Los detalles del secuestro

Según los antecedentes expuestos, la víctima fue un conductor de aplicación que aceptó un viaje, que fue amenazado con armas de fuego, obligado a trasladarse hasta una casa en Renca e ingresado por la fuerza al inmueble.

En el lugar, el conductor fue amarrado, golpeado y amenazado. Los responsables le exigieron entregar dinero de sus cuentas bancarias, proporcionar claves y contactar a familiares para solicitarles un pago a cambio de su liberación. La investigación determinó que la banda habría actuado con un modus operandi similar en otros secuestros recientes.