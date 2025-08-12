Caso Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación y prepara acusación contra siete imputados

12 ag. 2025 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Antofagasta informó que ya cerró la investigación de la arista Democracia Viva, la cual se enmarca en el Caso Convenios, surgida cuando se reveló que la fundación de dicho nombre recibió tres convenios por más de $400 millones desde la Seremi de Vivienda.

Según comunicó el organismo, la misma medida fue tomada para las aristas Fibra, Fusupo y Tomarte.

¿Qué se sabe del cierre de la arista Caso Democracia Viva?

"La Fiscalía de Antofagasta agotó las diligencias y cerró investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del Caso Convenios", indicó el Ministerio Público.

"Con esto, comienza a correr el plazo de 10 días para presentar acusación contra 7 imputados en esta causa", agregó.

Caso Democracia Viva

Fue en junio de 2023 cuando se reveló que la Fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, habría recibido tres convenios por $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Además de Andrade, fueron formalizados el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejala de la comuna de Antofagasta, Paz Juica.

También se encuentra formalizada la desaforada diputada Catalina Pérez, quien fue pareja de Daniel Andrade.

