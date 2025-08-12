Descubren a cajera de supermercado que se coludió con un cliente para no cobrarle la mercadería

12 ag. 2025 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una cajera de supermercado y un cliente fueron detenidos en Punta Arenas, en la región de Magallanes, luego de que se descubriera que estaban coludidos para hacer pasar la mercadería por la caja sin que se cobrara la totalidad de los productos.

Productos avaluados en $186 mil

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 14:00 horas en el supermercado Líder de la Avenida Eduardo Frei Montalva, lugar al que llegó un supuesto cliente para realizar una gran compra.

Durante varios minutos recorrió los pasillos del recinto y cargó su carro con diversos productos como dulces, té, artículos de aseo, carnes y diversos tipos de alimento, en un total avaluado de $186.809, según informó La Prensa Austral.

El sujeto sabía que debía ir a la caja número 21, donde lo atendió una mujer con la que estaba coludido. Al pasar los productos, la cajera solo cobró algunos de los que estaban en el carro y los otros los dejó pasar.

Estaban siendo vigilados

A pesar de que parecía el crimen perfecto, la maniobra estaba siendo monitoreada desde la sala de control de las cámaras de seguridad del recinto, por lo que cuando el sujeto se estaba yendo del supermercado fue interceptado por los guardias.

Al mismo tiempo, la cajera fue inmediatamente apartada de sus funciones y ambos quedaron retenidos hasta la llegada de Carabineros, que los detuvo por el delito de hurto simple.

Negaron los cargos

Durante la formalización, la Fiscalía solicitó una pena de 540 días de presidio para cada uno, pero ofreció un "procedimiento simplificado" en el que debían admitir su responsabilidad en el delito para reducir su condena a 41 días y el pago de una multa de 5 UTM.

Sin embargo, los imputados no admitieron la responsabilidad en los hechos, por lo que se fijó una audiencia de preparación de juicio.

