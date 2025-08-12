Adulta mayor enfrenta a delincuente armado y frustra robo en su carnicería en Porvenir: Quería quedarse con 28 kilos de carne

12 ag. 2025 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un intento de asalto a una carnicería en Porvenir, región de Magallanes, terminó con el ladrón detenido gracias a la valiente reacción de la dueña del local, una adulta mayor que incluso llegó a forcejear con el sujeto armado.

La amenazó con un cuchillo

El incidente ocurrió el domingo pasadas las 11:00 horas en la calle Manuel Bulnes, cuando el sujeto ingresó a la carnicería e intimidó a su dueña con un cuchillo. Su objetivo era sustraer una pieza de carne de vacuno de 28 kilos.

Cuando comenzó a huir, la mujer salió a enfrentarlo, forcejeó con él y logró recuperar la mercancía, según consignó El Pingüino. Tras el frustrado robo, el delincuente escapó en dirección desconocida, pero rápidamente fue capturado por funcionarios de Carabineros, que además le incautaron 2,3 gramos de marihuana que llevaba entre sus vestimentas.

Prisión preventiva

El detenido, identificado como Sergio Alemparte Loff, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Porvenir por el delito de robo con intimidación en grado de frustrado, amenazas a Carabineros y porte de droga en la vía pública.

La fiscal (s) Carla Uribe detalló que el sujeto también causó daños en una ventana del local, avaluados en $200 mil. Además, mantiene otras causas por hechos similares.

Como consecuencia, se decretó su prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 70 días.

