"Mi paciencia ya no es la suficiente": La molestia de Jean Philippe Cretton tras ser vinculado con Rayén Araya

26 oct. 2025 - 00:30 hrs.

En el estelar de farándula de Mega, Only Fama, el panel abordó una de las polémicas de la semana en el mundo del espectáculo, que fue el presunto romance de Rayén Araya con Jean Philippe Cretton.

Si bien, recientemente, el animador de TVN fue vinculado con su compañera de la misma señal televisiva, Carla Jara, el periodista descartó estar con ella o tener algún tipo de relación fuera de lo laboral.

Jean Philippe conversó en exclusiva con Only Fama para referirse al caso, sin embargo, lo hizo en un tono un poco molesto, ya que no le gustó la expansión de este rumor.

¿Qué dijo Jean Philippe Cretton sobre presunto romance con Rayén Araya?

"Mis disculpas si mi paciencia ya no es la suficiente, pero llevo dos días respondiendo una tontera, basado en una mentira, no tiene ningún sustento", dijo.

"Entonces, después de dos días, obviamente, ya resulta un poco agotador. Segundo, yo estoy soltero, estoy feliz, soltero, no es un estatus que quiera cambiar, no me interesa, me siento bien como estoy ahora", sentenció el hombre de 40 años.

Finalmente, Jean Philippe descartó cualquier tipo de acercamiento amoroso con su colega, asegurando que, "con Rayén no pasó, no pasa, ni pasará nada, que no sea lo estrictamente relacionado al pódcast que tenemos en común".

"Yo valoro mucho mi tranquilidad, mi calma, que precisamente me la entrega la soltería", concluyó.

Todo sobre Jean Philippe Cretton