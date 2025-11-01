"Me perseguía": María José Prieto revela "extrañas actitudes" de Raffaella di Girolamo en Only Fama

01 nov. 2025 - 10:15 hrs.

El último episodio de Only Fama estuvo centrado en la entrevista a Cristian Campos y María José Prieto, quienes se refirieron a todo el proceso legal y emocional tras la querella por abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo en contra del actor que fue su padrastro.

Durante la íntima conversación con José Antonio Neme, Prieto se refirió a los cuestionamientos que recibió por el apoyo incondicional que le dio a su esposo, pero además reveló "extrañas actitudes" que Di Girolamo tuvo con ella en más de una ocasión.

"Me perseguía"

"Yo el año 2000 la conocí y siempre era algo muy extraño en una mujer, como que me amaba, me odiaba, me hacía cosas, no era una persona fiable", contó al respecto la actriz.

Ante la revelación, José Antonio Neme quiso profundizar en las cosas que supuestamente Di Girolamo le hacía a Prieto, por lo que la actriz detalló algunas de las actitudes que la hija de Claudia di Girolamo tenía con ella.

"Me perseguía, me imitaba, nos mentía, nos decía que fuéramos a un lugar, que le iban a pedir matrimonio porque Cristián me acaba de dar anillo, llegamos al lugar y el pololo no le pide matrimonio, no le tira anillo como decía ella", afirmó.

Tras esto agregó que cuando se iba a casar con Campos, Di Girolamo invitaba a su ahora marido a su casa con la excusa de que sus hijos Antonio y Pedro también estarían allí, pero en realidad había una expolola del actor.

"Cristián llegaba y estaba una expolola y no estaba ni el Antonio, ni el Pedro, y Cristián me decía 'estoy acá en la casa y está esta otra mina', cosas muy extrañas", aseguró.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Famosos chilenos