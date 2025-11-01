"Su majestad": Amaro Gómez-Pablos y su hija Julieta se tomaron una foto con el Rey de España

01 nov. 2025 - 09:15 hrs.

El periodista Amaro Gómez-Pablos se encuentra en Madrid, España, siendo parte del Congreso Futuro Iberoamericano, evento que busca incentivar la divulgación científica.

En el marco del segundo día del evento, llegó el Rey Felipe VI para participar y entregar un discurso a los asistentes, entre los que se encontraba el periodista hispanochileno junto a su hija.

Amaro y Julieta, de 19 años y que estudia la carrera de Audiovisual en la ciudad de Valencia, es fruto de la relación del periodista con la actriz Amaya Forch, al igual que su hijo Alonso.

Amaro Gómez-Pablos y el Rey Felipe VI de España

Al notar la presencia del Rey, Amaro no desaprovechó la oportunidad y le pidió una fotografía con su hija. "Ha venido su majestad, el rey. Bueno, yo lo conocía de antes, hemos tenido varios intercambios en distintas ocasiones", dijo Amaro al diario Las Últimas Noticias.

Amaro Gómez-Pablos, El Rey Felipe VI y Julieta / Instagram

"Estando aquí mi hija, la invité al Congreso para que se impregne de las ideas y todo aquello. Entonces, aquí nos juntamos y en su momento le dije: 'Majestad, mi hija está aquí, ¿le parece si nos sacamos la fotografía padre, hija y el rey?' Y claro, él es muy papá, así es que inmediatamente accedió y con simpatía", contó.

Finalmente, en cuanto a su hija, señaló que, "tiene que abrirse su propio camino. Lo agradable es que cuando ella quiera y lo solicite, pues darle cierta orientación, pero la orientación que va sacando como conclusión propia es finalmente la más valiosa. Así es que sí, aquí me tiene de compinche, de cómplice. Y estoy en llamas, igual que ella".