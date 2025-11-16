Recuerdas a Michael Young, el exmarido de Cecilia Bolocco: Así luce hoy en día

16 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Desde que ganó el Miss Universo en 1987, Cecilia Bolocco siempre ha sido foco de interés público, sobre todo en cuanto a su vida amorosa, la cual ha estado marcada por diferentes galanes, tanto del ámbito nacional como internacional.

En octubre de 2022, la diva nacional celebró su tercer matrimonio, esta vez con el empresario chileno José "Pepo" Daire. Antes de aquello, dio el "sí" a Carlos Menem y Michael Young.

Mediático primer matrimonio

Cecilia se casó con Michael Young, un ciudadano estadounidense que se desempeñaba como productor de televisión en su país, en marzo de 1990, tres años después de conseguir la corona del prestigioso certamen de belleza.

La pareja duró seis años juntos, en los que la modelo pudo brillar en Estados Unidos, convirtiéndose en la presentadora de CNN Telemundo, por el cual incluso ganó un Emmy a la mejor lectora de noticias.

Cecilia Bolocco y Michael Young

Una carrera ascendente, mientras que la de su marido se iba a pique. En 1996, Bolocco pidió la nulidad y se vino a Chile, cosechando una exitosa carrera en los medios locales, mientras que Young se quedó en EE.UU. hasta el día de hoy.

El presente de Michael Young

En 2001, Young fundó "Michael Young Media", produciendo contenido principalmente para revistas, medios de comunicación y eventos de convenciones y servicios financieros, se puede leer en su propia página web.

En 2012 se casó nuevamente con una mujer llamada Stephanie Gardner, con quien tiene tres hijos, a quienes bautizaron como Andrew, Adam y Abby.

Michael Young junto a los Bush

Pese a haber contraído matrimonio con la empresaria y celebridad chilena, desde el quiebre entre ambos, él nunca habló con la prensa local interesada en saber detalles de la ruptura.

Tampoco lo ha hecho con Bolocco, quien en un programa de Canal 13 reveló que nunca más volvieron a hablar e, incluso, ni siquiera se han visto a través de redes sociales.

Así luce hoy Michael Young

