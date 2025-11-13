Actriz de Hollywood "reinició" su Instagram: ¿Cuál fue la razón para borrar todas sus fotos?

13 nov. 2025 - 20:42 hrs.

La comediante y actriz estadounidense Amy Schumer sorprendió a sus seguidores con una drástica decisión en redes sociales: eliminó todas sus publicaciones anteriores de Instagram y dejó únicamente un carrusel con fotografías recientes.

En las imágenes, la intérprete aparece posando con un elegante minivestido rojo. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente generó polémica, ya que muchos especularon que se trataba de un intento por ocultar los cambios físicos que habría experimentado tras someterse a un tratamiento médico.

¿Por qué Amy Schumer "reinició" su Instagram?

En 2024, Schumer reveló que fue diagnosticada con el síndrome de Cushing, una enfermedad endocrina que aumenta la concentración de cortisol en la sangre, provocando un rápido aumento de peso en quien la padece.

La celebridad ha recurrido a distintos métodos para adelgazar. Probó medicamentos como Ozempic, que le provocaron efectos secundarios tan severos que la mantuvieron postrada, e incluso se sometió a una liposucción. Más tarde, optó por el tratamiento Mounjaro, con el que obtuvo mejores resultados.

Amy Schumer tras su baja de peso/Instagram

Con el fin de poner término a las especulaciones, Amy compartió una nueva publicación en la que decidió contar su verdad. "No borré mis fotos antiguas porque fueran de antes de perder peso. Esa es una narrativa que ustedes crearon. Siempre he estado orgullosa de cómo me he visto. He estado trabajando para liberarme del dolor, y por fin lo he conseguido", aclaró.

En esa misma línea, explicó que su nueva apariencia responde a las mejoras en su estado de salud: "Mi endometriosis ha mejorado, mi espalda está sanando y ya no tengo síndrome de Cushing, por lo que mi rostro volvió a la normalidad. Estoy muy agradecida de sentirme fuerte y saludable".

"Estoy segura de que mi peso siempre fluctuará. Soy una mujer perimenopáusica que toma medicación de reemplazo hormonal. Les deseo fuerza y amor propio en el camino que estén recorriendo, siempre que sea desde la amabilidad y el respeto hacia los demás, sin importar su cuerpo, su trayectoria, su peso o su religión", sentenció.

