Fan se abalanzó sobre Ariana Grande en plena premiere de "Wicked": La rápida reacción de Cynthia Erivo sacó aplausos

Ariana Grande vivió un difícil momento en la premiere de "Wicked: Por siempre" este jueves en Singapur al ser atacada por un fan. La situación quedó registrada en distintos videos viralizados en redes sociales, donde también se aprecia la rápida reacción de su compañera y coprotagonista de la cinta, Cynthia Erivo.

Un fan burló la seguridad y se abalanzó sobre Ariana Grande

Mientras Ariana y Cynthia caminaban por la alfombra roja, un seguidor burló la seguridad y se abalanzó sobre la intérprete de "God is a Woman", tomándola fuerte del cuello mientras saltaba.

La más veloz en reaccionar fue Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba en "Wicked". Rápidamente apartó al fanático para que no le hiciera daño a Ariana, quien además es su gran amiga.

Fue entonces cuando personal de seguridad hizo lo suyo y expulsó al joven del evento debido a su temeraria acción.

Aparentemente, Ariana Grande no sufrió lesiones, aunque en los videos se ve su rostro de incertidumbre al no comprender lo que estaba sucediendo.

Mira los videos

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

this is the worst thing to happen i can’t believe i saw ariana get harrassed in front of my own eyes… and she was about to reach me too 😞😞😞😞😞 pic.twitter.com/AEeph52us1 — dhya IS SEEING ARI 🩵 (@lanagrandes) November 13, 2025

