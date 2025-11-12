Cristiano Ronaldo revela cuál es la compra más costosa que ha hecho: No tiene que ver con propiedades ni moda

12 nov. 2025 - 20:27 hrs.

Cristiano Ronaldo continúa activo en el fútbol, vistiendo actualmente la camiseta del Al Nassr y esperando que se juegue el Mundial de 2026, que será su última experiencia con Portugal.

Con los años, el deportista no solo ha dado qué hablar en la cancha, sino también fuera de ella, pero para bien. Son pocos los episodios polémicos y casi siempre aparece con su pareja, Georgina, y sus hijos.

La compra más costosa de Cristiano Ronaldo

Ahora, el astro portugués fue entrevistado por Piers Morgan, instancia en la que reveló varias anécdotas y contó cuál es la compra más costosa que ha hecho, la que no tiene que ver con propiedades ni moda, como cualquiera especularía.

El delantero señaló que lo más caro que se ha comprado es un avión: "He tenido aviones desde los 30 años, pero los cambié hace poco y me salió bastante caro".

Para ser específicos, CR7 disfruta de un Bombardier Global Express 6500 que le costó más o menos 50 millones de euros.

Las características del costoso avión de CR7

CR7 no solo utiliza el avión como medio de transporte, sino también como "hotel". Así es, ya que cuenta con una cabina muy equipada y con una tecnología avanzada para que todos en su interior estén cómodos.

El futbolista habría decidido configurarlo a su gusto, cambiando de esta forma la distribución de algunos asientos y equipando las salas de reuniones que hay al interior.

Una imagen referencial del avión de CR7 / Shutterstock

La aeronave, además, posee cocina, horno, refrigerador, área de descanso para la tripulación y un extenso baño, así que la sensación que genera es la de estar en un hotel o en una enorme casa, solo que por los aires.

