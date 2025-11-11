Tiktoker se disculpa por haber inventado que padecía cáncer e iniciar campaña de recolección de fondos: "Estaba deprimida"

11 nov. 2025 - 13:06 hrs.

La influencer británica Brittany Miller, conocida por sus videos de comida y estilo de vida en TikTok, pidió disculpas públicas tras admitir que fingió tener cáncer hace varios años. La creadora de contenido, que hoy cuenta con más de tres millones de seguidores, reconoció su error en un video reciente compartido en su cuenta.

Miller relató que todo ocurrió en 2017, mucho antes de alcanzar la fama, cuando se encontraba en un momento de gran vulnerabilidad emocional. “Estaba deprimida, con pensamientos suicidas y muy confundida”, explicó, asegurando que la falsa afirmación surgió en medio de un colapso personal.

La historia del falso cáncer

Según contó, en ese entonces perdió su trabajo y su relación de pareja, y le dijo a una persona cercana que padecía cáncer. Fue una amiga suya, que creyó en la historia, quien inició una colecta para ayudarla económicamente, aunque la campaña fue cancelada rápidamente cuando se comprobó que solo unas pocas personas habían donado. Brittany insistió en que “nunca aceptó ni un centavo”.

Aun así, las consecuencias fueron serias. En su país fue declarada culpable de “fraude por falsa representación”, recibió una multa y fue puesta bajo supervisión judicial. Miller sostiene que el episodio se dio en un contexto de enfermedad mental y que desde entonces ha intentado rehacer su vida.

“Me arrepiento profundamente de lo que hice. Nunca quise dañar a nadie”, expresó en su reciente mensaje, en el que afirmó que su objetivo actual es ser transparente con sus seguidores y asumir la responsabilidad por el pasado.

Hoy, Brittany asegura estar en una etapa completamente distinta: vive junto a su familia, tiene dos hijos y se dedica a subir videos sobre recetas, compras y rutinas cotidianas. “Estoy en un mejor lugar y solo quiero seguir adelante, siendo honesta con quienes me apoyan”, concluyó.

