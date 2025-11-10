Zendaya ya no puede ni ver a Sydney Sweeney: Protagonistas de "Euphoria" estarían alejadas por este motivo

10 nov. 2025 - 20:39 hrs.

"Euphoria" ha sido una de las series juveniles más populares de los últimos años, en la que además siempre han destacado los nombres de Zendaya y Sydney Sweeney, dos actrices que eran muy amigas, pero que ahora no se podrían ni ver.

Alejadas por temas políticos

Según reveló el medio británico Daily Mail, fuentes que trabajan en la serie de HBO afirmaron que Zendaya se ha "negado" a hacer ruedas de prensa con Sydney para promocionar la próxima temporada de "Euphoria".

A pesar de que su amistad era pública, ahora estaría completamente quebrada por diferencias políticas que, al parecer, son irreconciliables.

Según dijo a Daily Mail una fuente cercana a la productora de la serie, "Zendaya se encuentra en una posición difícil , porque ni siquiera se pone al lado de Sydney en la alfombra roja, lo que podría interpretarse como una justificación de las opiniones de Sydney sobre Trump y su negativa a disculparse por un anuncio racista".

El posible origen del conflicto

Sydney, también conocida por su papel en "The White Lotus", causó controversia en julio pasado cuando lanzó una campaña publicitaria para American Eagle con la frase "Sydney Sweeney tiene buenos jeans", que en idioma inglés era un juego de palabras asociada a la palabra "genes", lo que fue relacionado con un discurso supremacista blanco.



Más tarde, se supo que Sydney aparece en los registros del Partido Republicano. Incluso, el presidente Donald Trump dijo "ahora me encanta su anuncio", tras conocer la noticia.

Por el contrario, Zendaya se ha mostrado abiertamente opositora a Trump. Cuando este ganó la presidencia en 2016, la actriz de Spider-Man comentó en redes que estaba "sin palabras, petrificada, desconsolada y agotada".

"No sé qué decir ni qué hacer. Supongo que simplemente nunca supe cuántas personas en este país no amaban a otras personas en este país", añadió.