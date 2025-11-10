¿La superó? Orlando Bloom aparece en foto junto a actriz que se disfrazó de su expareja Katy Perry

10 nov. 2025 - 20:17 hrs.

El actor estadounidense Orlando Bloom fue visto celebrando Halloween junto a Rachel Lynn Matthews, quien llamó la atención por su particular disfraz: nada más ni nada menos que el de Katy Perry, la expareja del actor de "El señor de los Anillos".

Las imágenes, compartidas en las historias de Instagram de la propia Matthews, muestran a Bloom vestido de esqueleto, con el brazo sobre los hombros de la actriz Lynn Mathews.

La foto de Orlando junto a Rachel

Ella, por su parte, lucía un body azul brillante y una peluca negra, muy similar al look que Katy Perry utilizó cuando participó en la misión de once minutos con Blue Origin viajando al borde del espacio, en compañía de otras celebridades estadounidenses.,

En otra fotografía, publicada por medios como TMZ y Page Six, Matthews, quien tiene 32 años, recreó la icónica escena en la que Perry besó el suelo al regresar a la Tierra, acompañando la imagen con la frase: “¡Ocupa espacio!”.

Historia de Rachel Lynn Matthews

Hasta ahora, ni Orlando Bloom ni su representante han hecho comentarios sobre las imágenes o el vínculo con la actriz. La publicación ocurre pocos meses después de que se confirmara su separación de Katy Perry, de cuarenta y un años.

La separación de Katy y Orlando

Recordemos que fue el pasado 3 de julio cuando los representantes de la pareja informaron el fin de la unión entre Katy y Orlando, luego que el hecho comenzara a ser viralizado en medios de comunicación y redes sociales como un rumor.

En ese momento, una fuente cercana a la cantante explicó: “Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija, y eso siempre será lo primero para ella”. Desde entonces, Perry ha sido vinculada con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, y recientemente reconoció que está saliendo con otra persona.

Todo sobre Famosos chilenos