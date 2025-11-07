Sean "Diddy" Combs fue sorprendido con alcohol en la cárcel: Se trataría de una preparación casera

07 nov. 2025 - 20:00 hrs.

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs, que el pasado viernes fue sentenciado a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución, fue sorprendido por funcionarios de la cárcel bebiendo alcohol.

Un licor artesanal

Según reveló TMZ, el cantante tenía alcohol casero en Fort Dix, la cárcel de baja seguridad donde cumple su condena en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El licor habría sido fabricado con Fanta, azúcar y manzanas, que los reclusos dejarían fermentar durante dos semanas, publicó el citado medio.

En consecuencia, Diddy fue detenido por los gendarmes y, en un principio, se planteó la posibilidad de cambiarlo de celda, aunque finalmente se mantendrá en la misma.

Habló de su sobriedad ante el juez

Durante el juicio, el artista hizo hincapié en su sobriedad diciendo que por primera vez en 25 años había decidido dejar de beber alcohol. Asimismo, reconoció que se había perdido a causa de las drogas.

Incluso, en una carta dirigida al juez, escribió: "El viejo yo murió en la cárcel y renació una nueva versión de mí. La prisión te cambia o te mata; yo elijo vivir".

