Bruce Willis reaparece en público caminando por la playa en medio de complicada enfermedad
- Por Vicente Guzmán
Desde su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) en 2023, el actor Bruce Wills se ha mantenido alejado de las cámaras y la prensa. Incluso, hace unos meses surgió el rumor de que estaba sufriendo dificultades para caminar y hablar.
Sin embargo, en las últimas horas fue visto disfrutando de una tranquila caminata por la playa de Los Ángeles, Estados Unidos, en compañía de su cuidador.
Posible mejora
El estadounidense de 70 años usaba una polera oscura y pantalón claro, junto a un jockey y lentes de sol para pasar desapercibido.
Las imágenes, obtenidas por Daily Mail, muestran a la estrella de Hollywood de la mano de su cuidador y apoyado de una baranda, con evidentes dificultades para caminar, pero de buen humor.
A pesar de su estado, las imágenes representan un alivio para sus fans luego de que su esposa, Emma Heming, contó que la enfermedad de Willis había afectado severamente las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la comprensión, aunque aclaró que se encontraba en gran salud física.
Willis vive actualmente en una vivienda especialmente acondicionada para brindarle atención continua las 24 horas, aunque su esposa y sus hijas lo visitan con frecuencia en California.
