Muere conocido influencer de viajes a los 32 años: "Les pedimos comprensión y respeto"
- Por Diego Alonzo
Este jueves 6 de noviembre se confirmó la muerte de Anunay Sood, un influencer de la India de 32 años. En Instagram llegó a acumular más de 1 millón de seguidores con su contenido de viajes por el mundo.
Según medios internacionales, Sood, que vivía en Dubái, se encontraba en Las Vegas, Estados Unidos, en una travesía que hizo con todos los gastos pagados. Tenía planeado regresar el martes pasado a su hogar y por ahora se desconocen las causas de su deceso.
El influencer no solo tenía una vida en internet, sino que también manejaba una agencia de marketing y colaboraba con oficinas de turismo a lo largo del mundo, que lo reconocían por su labor en las redes sociales.
El comunicado de la familia
Los familiares de Sood publicaron un comunicado en redes sociales en el que indicaron lo siguiente: "Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Anunay Sood".
"Les pedimos amablemente comprensión y respeto a nuestra privacidad durante este difícil momento. Les rogamos que eviten aglomeraciones cerca de su propiedad", pidieron.
Finalmente, agregaron que "por favor, tengan presente a su familia y seres queridos en sus pensamientos y oraciones. Que en paz descanse".
