Simone Biles reconoce que se ha realizado tres cirugías plásticas: "Dos de ellas nunca podrían adivinarlas"

La gimnasta estadounidense Simone Biles, la más laureada de la historia con 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, sorprendió recientemente al revelar que, a sus 28 años, se ha sometido a tres cirugías plásticas.

Biles compartió un video en TikTok con la consigna de contar a sus seguidores algunos datos desconocidos sobre ella. Fue en ese contexto que confesó que se realizaron distintos retoques estéticos: "Me he hecho tres cirugías. Dos de ellas nunca podrían adivinarlas. Hagan sus apuestas".

Aunque en un principio mantuvo el misterio, más tarde confirmó en los comentarios cuáles fueron las intervenciones: un aumento de pecho —aludido con el emoji de cerezas—, una blefaroplastia inferior (cirugía de párpados inferiores) y una reconstrucción del lóbulo auricular.

La deportista explicó que cada una de las operaciones respondió a motivos diferentes: la blefaroplastia por razones estéticas, ya que tenía "las peores bolsas en los ojos"; la reconstrucción del lóbulo por un accidente que sufrió cuando era más joven; y el aumento de pecho, simplemente, como una elección personal.

En octubre, la gimnasta compartió un video en sus historias de Instagram donde se le ve saltando en un trampolín y escribió: "Primer salto —en un año— en la casa nueva, con nuevos [emoji de cerezas]". Para muchos de sus seguidores, esta fue una clara confirmación de que efectivamente se sometió a un aumento de busto.

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Simone se retiró de varias competencias para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo físico.

Semanas atrás, en un evento en Buenos Aires, reconoció que actualmente está en una pausa deportiva y no confirmó si competirá en Los Ángeles 2028, aunque adelantó que estará presente "de alguna manera", sin precisar si será compitiendo o en las gradas.

