Sydney Sweeney es captada besando a su nueva pareja en Central Park: ¿Quién es el afortunado?

Sydney Sweeney fue captada a los besos esta semana con Scooter Braun, un empresario al que se le vincula desde hace algunos meses. Si bien ambos habían sido vistos tomados de la mano, nunca demostraron su amor tan notoriamente como ahora.

Fue el martes recién pasado cuando la actriz de 28 años y el magnate de 44 fueron vistos besándose en el Central Park de Nueva York, disfrutando de la naturaleza en el pulmón verde de la Gran Manzana.

¿Qué dicen cercanos a la pareja?

Según medios internacionales, pese a la diferencia de edad, los cercanos a la pareja están contentos por la relación. De hecho, hay quienes han visto de muy buen ánimo a la actriz en las últimas semanas.

Una fuente señaló que los amigos de Braun "dicen que ha pasado mucho tiempo desde que lo vieron tan estable en una relación, y se nota cuánto la admira".

"Él piensa que es inteligente, amable y divertida, y ella aprecia que él realmente la vea por quien es, más allá de todo el ruido", indicó la fuente.

La foto de Sydney Sweeney a los besos en Central Park / People

¿Quién es Scooter Braun?

Scott Samuel Braun, más conocido como Scooter Braun, es un ejecutivo de la industria discográfica de 44 años de edad. Es principalmente conocido por haber descubierto a Justin Bieber en 2008 y también ha trabajado con artistas como ariana Grande, J Balvin y Ozuna.

En 2014 se casó con la activista y filántropa Yel Cohen, con quien tuvo tres hijos y de quien se divorció en 2022.

¿Cuándo empezaron a salir Sydney Sweeney y Scooter Braun?

La aclamada actriz se separó de su expareja Jonathan Davino a inicios de 2025, un quiebre que remeció al mundo del espectáculo. En junio asistió a la mediática boda de Jeff Bezos con Lauren Sánchez en Venecia, donde habría tenido sus primeras citas con Scooter Braun.

En octubre, una fuente dijo a Us Magazine que la relación se estaba volviendo seria.

