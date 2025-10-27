Adiós a su clásico pelo largo: El nuevo look elegido por Sydney Sweeney que llamó la atención en la alfombra roja

27 oct. 2025 - 18:27 hrs.

Sydney Sweeney se encuentra en plena gira promocional de la película "Christy", en la que interpreta a una boxeadora profesional. Para el papel, debió someterse a un impactante cambio físico el año pasado, generando musculatura y entrenando su fuerza.

Ahora, en el marco del estreno de la cinta en Los Ángeles, California, la célebre actriz se presentó utilizando un elegante vestido de color rosa, pero lo que más llamó la atención fue su nuevo corte de pelo.

El nuevo look de Sydney Sweeney

La actriz de "Euphoria" se inclinó por el "corte bob", un estilo de cabello corto que se caracteriza por ser recto y llegar a la altura de la mandíbula. Este tipo de corte tiene variantes, ya que puede utilizarse con el pelo liso u ondulado. Sweeney demostró que le queda perfecto con algunas ondas.

El cambio de look de Sydney Sweeney / AFP

"Sydney buscaba un cambio"

El colorista Jacob Schwartz, parte del equipo de la actriz estadounidense, explicó que "Sydney buscaba un cambio y quería tener un gran momento capilar para la alfombra roja en apoyo a su nueva película", recogió Vogue.

El especialista agregó que "me pareció el momento perfecto para hacer algo atrevido", destacando que la celebridad se veía resplandeciente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

