¡Ya no temen esconderse!: Katy Perry y Justin Trudeau hacen público su romance en París

26 oct. 2025 - 20:14 hrs.

Lo que hasta hace unas semanas eran solo rumores, hoy parece estar más que confirmado. La cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, oficializaron su relación con una aparición pública en París, donde fueron vistos disfrutando de una noche romántica para celebrar el cumpleaños número 41 de la intérprete de Firework.

Según informó TMZ, la pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el teatro Crazy Horse Paris, donde fueron captados por paparazzi que esperaban su salida. Tras la función, ambos salieron tomados de la mano, momento en que un fanático se acercó a Perry para entregarle una rosa y desearle un feliz cumpleaños.

Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales, confirmando lo que ya se especulaba desde hace meses. El medio estadounidense recordó que a comienzos de octubre se publicaron fotografías de los dos compartiendo “un apasionado beso en la costa de California”, lo que encendió los rumores de un vínculo sentimental.

El romance, sin embargo, habría comenzado mucho antes. En julio, la artista y el exmandatario canadiense fueron vistos cenando juntos en Montreal, y semanas después, Trudeau fue sorprendido entre el público de uno de los conciertos de la cantante, alimentando aún más las sospechas.

Con esta nueva aparición pública en la capital francesa, la pareja parece dejar atrás las especulaciones y mostrarse abiertamente como una de las duplas más comentadas del panorama internacional.

Mira acá el momento

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

Todo sobre Katy Perry